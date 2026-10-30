У Алексея Панина* нашлись долги в России: сколько задолжал актер

Актер Алексей Панин* Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актер Алексей Панин* оставил в России долги почти на 3 миллиона рублей. Из этой суммы около 2,6 миллиона рублей составляют налоговые задолженности. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Долги Панина* достигают почти 3 млн рублей, из них почти 2,6 млн рублей налоговой задолженности взыскивают принудительно", - сказал собеседник ТАСС.

В отношении актера открыто пять исполнительных производств. Согласно судебным материалам, одно из них было возбуждено 13 октября по обращению ФНС. Сумма взыскания по налогам превышает 2,58 миллиона рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что приставы не смогли взыскать с актера Артура Смольянинова* задолженность на сумму более 101 тысячи рублей. Производство по делу было прекращено, поскольку установить местонахождение должника и его имущества не удалось.

*- лица, признанные в РФ иноагентами, а также внесенные в перечень экстремистов и террористов