Два вертолета столкнулись в американском штате Орегон, три человека погибли

Два вертолета столкнулись в США Фото: REUTERS.

Два вертолета столкнулись в воздухе в американском штате Орегон. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Ямхилл.

По данным полиции, на борту вертолета Robinson находились пилот-инструктор из Техаса и его ученик из Великобритании. Также 38-летний местный житель находился в вертолете Airbus. Все они погибли.

Причины столкновения пока не установлены. Расследованием занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США. Полиция призвала жителей держаться подальше от места аварии.

Ранее в Уругвае два легких самолета, выполнявших тренировочные полеты, столкнулись в воздухе. После удара одному из самолетов удалось совершить посадку. Второй борт потерпел крушение. В результате один пилот погиб.

Как писал KP.RU, легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи пляжа в американском штате Флорида. На борту воздушного судна находился один человек. Его доставили в больницу в качестве меры предосторожности.