Полковник в отставке Макгрегор обвинил Каллас в исторической обиде на РФ Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас обижена на Россию. Поэтому она регулярно выступает с провокационными и агрессивными заявлениями. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он обвинил дипломата в исторической обиде на РФ. Так эксперт высказался в эфире YouTube-канала.

Дуглас Макгрегор предположил, что своими заявлениями и давлением на Москву Кая Каллас пытается "свести счеты с Россией за Вторую мировую войну". Он осудил дипломата за желание добиться конфронтации между Западом и РФ.

"Эта женщина явно не в себе. Ей место в психиатрической клинике", - резюмировал Дуглас Макгрегор.

Глава европейской дипломатии признала, что население стран ЕС устало от конфликта на Украине. Политикам становится всё труднее объяснить необходимость дальнейшей поддержки Киева, добавила Кая Каллас.