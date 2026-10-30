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НовостиВ мире30 октября 2026 4:01

"Ей место в психиатрической клинике": в США объяснили, почему Каллас высказывается против России

Полковник в отставке Макгрегор обвинил Каллас в исторической обиде на РФ
Алина КОЧНЕВА
Полковник в отставке Макгрегор обвинил Каллас в исторической обиде на РФ

Полковник в отставке Макгрегор обвинил Каллас в исторической обиде на РФ

Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас обижена на Россию. Поэтому она регулярно выступает с провокационными и агрессивными заявлениями. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он обвинил дипломата в исторической обиде на РФ. Так эксперт высказался в эфире YouTube-канала.

Дуглас Макгрегор предположил, что своими заявлениями и давлением на Москву Кая Каллас пытается "свести счеты с Россией за Вторую мировую войну". Он осудил дипломата за желание добиться конфронтации между Западом и РФ.

"Эта женщина явно не в себе. Ей место в психиатрической клинике", - резюмировал Дуглас Макгрегор.

Глава европейской дипломатии признала, что население стран ЕС устало от конфликта на Украине. Политикам становится всё труднее объяснить необходимость дальнейшей поддержки Киева, добавила Кая Каллас.