В России придумали способ снизить плату за ЖКУ: что нужно сделать гражданам

Россиян хотят поощрять скидками на ЖКУ за участие в субботниках Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Жителям, которые своими силами участвуют в благоустройстве дворов, следует предоставлять скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий уточнил, что поощрять стоит граждан, которые проявляют инициативу и помогают улучшать пространство вокруг своего дома. Речь может идти об украшении подъездов, покраске стен, небольшом косметическом ремонте и других работах.

"Если бы каждый человек занимался такой активностью, его нужно было бы поощрить. Как его можно было бы поощрить? Скидками на [услуги] ЖКХ. Очень удобно, через систему мониторинга - у нас камеры повсюду", - сказал он для ТАСС.

Чернышов предложил ввести систему скидок на оплату ЖКУ в размере не менее 10-20%. Он подчеркнул, что жильцы не должны брать на себя обязанности управляющих компаний и профильных специалистов.

По словам, депутата, ремонт труб, инженерных коммуникаций и другого оборудования по-прежнему должен оставаться задачей профессионалов. От граждан требуется участие в добровольных мероприятиях по благоустройству и поддержке расположенных поблизости социальных учреждений.

Для подтверждения выполненной работы Чернышов предложил использовать портал "Госуслуги". Жители могли бы направлять туда фотографии, демонстрирующие результаты своей деятельности, после чего уполномоченные представители муниципалитета оценивали бы проделанную работу и определяли размер положенной скидки.

Напомним, что снизить расходы на ЖКУ можно, отказавшись от дополнительных услуг. Депутат Госдумы Сергей Колунов отметил, что из квитанции можно убрать добровольное страхование жилья, если оно указано отдельной строкой и не заключали договор.

Ранее KP.RU перечислил способы снизить расходы на ЖКУ в 2026 году. Граждане могут оформить перерасчет за воду, газ и водоотведение при отсутствии дома более пяти дней, предоставив подтверждающие документы. Нужно внимательно проверять квитанции и требовать исправления ошибок.