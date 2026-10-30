Экс-посол Мюррей: запрет русского языка говорит о нацизме на Украине Фото: REUTERS.

Тотальный запрет на книги, фильмы песни и многое другое на русском языке говорит о том, что Украина является нацистским государством. Об этом в соцсети Х заявил политический аналитик, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей, комментируя планы Киева запретить всю культурную продукцию на русском языке.

Эксперт напомнил, что на Украине и сегодня русский язык родной для более чем трети населения страны.

«Все песни, стихи, книги, фильмы и т.д. на русском языке теперь должны запретить. Многие из них уже запрещены. Нацистское государство», — заключил Мюррей.

Накануне языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что вскоре на Украине будет запрещен весь русскоязычный контент — и музыкальный, и литературный, и любой иной.

До этого Ивановская поддержала украинских врачей, которые отказываются лечить русскоговорящих жителей Украины.