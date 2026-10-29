Языковой омбудсмен Украины Ивановская Фото: скриншот видео.

Два дня назад в Сети бушевал скандал, вызванный индульгенцией украинским так называемым врачам, отказавшимся лечить русскоязычных пациентов, которую им выписала языковой омбудсмен Украины Ивановская, гордо несущая звание шпрехенфюрерши. Ее подвергли критике некоторые ЛОМы даже на самой Украине. Но Ивановская не сдается.

И она не подвела бандеровцев, уже в который раз. Ивановская заявила, что вскоре на Украине будет запрещен весь русскоязычный контент — и музыкальный, и литературный, и любой иной.

- На Украине запретят весь русскоязычный культурный продукт. Готовятся изменения в закон о культуре, - заявила эта бандеровка и пояснила, что в нынешней редакции есть лазейки, потому что граждане Украине могут и слушать, и даже исполнять русские песни. - То есть это и те русскоязычные музыкальные произведения, которые сегодня, к сожалению, слушают граждане Украины, более того - исполняют их. Потому что действующая статья 15 только ограничивала исполнение произведений гражданами России.

А с принятием поправок в закон «О культуре» (какие классные культурные поправки, да -?) все это будет запрещено. Как проинформировала Ивановская, поправки уже прошли профильный парламентский комитет под руководством депутата Потураева и были одобрены комитетом, после чего их уже направили в Раду для голосования.

Ивановская явно гордится достижениями по искоренению русского языка и насаждению бандеровщины в украинских школах. Она отчиталась, что из 1864 классов с обучением на русском языке к нынешнему моменту осталось всего 17, а число учеников сократилось с почти 300 тысяч до 325 человек. И эти классы расположены в нескольких школах в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Киеве. Причем процесс «дерусификации» в украинских школах на этом не остановится. По ее словам, «он еще завершается».

- Полностью поддерживаю. И не понимаю, почему этого не сделано до сих пор, — тут же вскинулись в поддержку шпрехенфюрерши бандеровские помойки из числа ТГ-каналов и СМИ, мгновенно поддержавшие полный запрет русского языка на Украине.

Этот запрет поддерживает и так называемая украинская интеллигенция. Профессор кафедры украинской литературы КНУ Ольга Деркачева просто вызверилась на русских в эфире телеканала «Галичина».

- Ничего нельзя, они враг, точка. У нас есть другие адекватные соседи. А мы все никак не можем избавиться от имперского этого влияния, давления, - заявила эта мадам, которая преподает в Киевском национальном университете в Киеве. - Никаких чтений русской литературы, чтобы посмотреть русскую душу. Нет у них душ, и они вообще не люди! Так, о чем мы говорим? У кого мы собираемся учиться, у зверей?

Примечательно, что неизменным условием и постоянным требованием России является отмена украинскими властями дискриминационных законов и ограничений, касающихся русского языка, образования и культуры. Но, как мы видим, представители украинской власти делают все исключительно противоположное. Еще больше нагнетают страсти по русскому языку и превращению русских и русскоязычных даже не в граждан второго сорта, а в бессловесных рабов. И никакими ссылками на то, что в Крыму украинская мова является одним из трех государственных языков, их не пронять.

И о чем, скажите, с этими ублюдками можно договариваться?

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