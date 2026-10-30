ВС России ударили по ВПК и энергетике Украины Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России в ночь на пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их объектам энергетики. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары были нанесены по предприятиям ВПК и объектам энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российских войск наносятся исключительно по военным объектам и объектам военной инфраструктуры Украины, а также по связанным с ними предприятиям. В ведомстве отмечали, что удары не нацелены на гражданское население.