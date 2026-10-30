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НовостиВ мире30 октября 2026 5:48

В Днепропетровске вновь произошел блэкаут

Власти Днепропетровска призвали жителей сидеть дома и запастись водой на фоне очередного блэкаута
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
В Днепропетровске вновь произошел блэкаут

В Днепропетровске вновь произошел блэкаут

Фото: REUTERS.

В украинском Днепропетровске снова произошел блэкаут В городе стоят трамваи и троллейбусы, водоснабжение держится на генераторах. Об этом сообщает местное издание «РБК-Украина».

По словам мэра Днепропетровска Бориса Филатова, вечером 29 октября без света осталось более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах. Ночью энергетикам удалось частично восстановить питание, но утром город снова обесточился.

«Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает», – пояснил чиновник.

Из всего общественного транспорта в городе ходят только автобусы, потому Филатов призвал горожан оставаться дома и запастись водой хотя бы на два-три дня. Тем, у кого есть электричество, советуют включать электроприборы поочередно.

Накануне сообщалось, что в юго-восточной части Украины фиксируются серьезные проблемы с подачей электричества и воды. Стало известно о полном блэкауте в Днепропетровске.