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НовостиПолитика30 октября 2026 6:08

Лантратова: более 50 иностранных журналистов работают в Алешках

Лантратова поблагодарила российских военных, на высоком уровне организовавших гуманитарную миссию в Алешках
Анастасия СУТОРМИНА
Лантратова: более 50 иностранных журналистов работают в Алешках. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Лантратова: более 50 иностранных журналистов работают в Алешках. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Более 50 журналистов из разных стран прибыли в Херсонскую область, чтобы освещать гуманитарную миссию в Алешках. Об этом в интервью «Вестям» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», — отметила омбудсмен.

Она также поблагодарила российских военных, которые на высоком уровне организовывают гуманитарную миссию, рискуя своими жизнями.

Ранее Лантратова сообщила, что миссия в Алешках Херсонской области готовилась с мая. При этом тщательно продумывался каждый этап операции, включая подготовку гуманитарного конвоя.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что объявленный для эвакуации мирных жителей Алешек режим тишины продолжает соблюдаться обеими сторонами.