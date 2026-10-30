Лантратова: более 50 иностранных журналистов работают в Алешках. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Более 50 журналистов из разных стран прибыли в Херсонскую область, чтобы освещать гуманитарную миссию в Алешках. Об этом в интервью «Вестям» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», — отметила омбудсмен.

Она также поблагодарила российских военных, которые на высоком уровне организовывают гуманитарную миссию, рискуя своими жизнями.

Ранее Лантратова сообщила, что миссия в Алешках Херсонской области готовилась с мая. При этом тщательно продумывался каждый этап операции, включая подготовку гуманитарного конвоя.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что объявленный для эвакуации мирных жителей Алешек режим тишины продолжает соблюдаться обеими сторонами.