Украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты этой ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украина в ночь на пятницу, 30 октября, не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на публикацию Воздушных сил государства.

По информации источника, такие ракеты применялись во время ночной атаки. При этом информации об их сбитии нет.

Ране сайт KP.RU писал, что российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также обеспечивающим их объектам энергетики.