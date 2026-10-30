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НовостиОбщество30 октября 2026 6:25

На бывшем заводе Mazda во Владивостоке начали выпускать телевизоры

Планируемый объем выпуска телевизоров может достигать 600 тысяч устройств в год
Вениамин ЗАХАРОВ
На бывшем заводе Mazda во Владивостоке начали выпускать телевизоры

На бывшем заводе Mazda во Владивостоке начали выпускать телевизоры

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Компания "Альтер инвест" запустила производство телевизоров на площадке бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Компания "Альтер инвест" объявляет о запуске в Приморском крае производства телевизоров для ведущих российских дистрибьюторов электроники и бытовой техники", - сообщили в компании.

Отмечается, что планируемый объем выпуска устройств может достигать 600 тысяч в год. Кроме того, компания рассчитывает нарастить объем выпуска до 1,2 млн телевизоров в год. Предприятие специализируется на контрактном производстве техники для брендов и дистрибьюторов, которые работают на российском рынке.

Ранее сайт KP.RU писал, что на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, который сейчас принадлежит холдингу "АГР", прекратили выпуск автомобилей под брендом Solaris.