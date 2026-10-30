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НовостиПроисшествия30 октября 2026 6:28

Британец разбил голову младенцу, не выдержав его постоянного плача

Британца признали виновным в убийстве трехмесячного пасынка
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Фото: T.Vyc/Shutterstock/Fotodom

Фото: T.Vyc/Shutterstock/Fotodom

Королевский суд Кентербери в Великобритании признал 24-летнего Тайлу Уормби виновным в убийстве трехмесячного пасынка Хантера Ходжеса. Мужчина жестоко избил и тряс ребенка, не выдержав его постоянного плача.

Трагедия произошла в июле 2022 года в Рамсгейте, когда Уормби остался присматривать за недоношенным младенцем. Позже врачи диагностировали у мальчика тяжелейшие травмы головы, сравнимые с последствиями падения с большой высоты, а также перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Экспертиза установила признаки синдрома детского сотрясения.

Выяснилось, что за несколько минут до звонка в экстренные службы подсудимый заходил на сайт для взрослых, а жуткий плач ребенка раздражал его.

Ранее житель Иркутской области убил полуторагодовалого ребенка. Причиной тогда также стал плач.