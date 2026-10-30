Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 6:37

ВС РФ поразили электроподстанции, работающие на ВПК Украины

В Днепропетровске поражена электроподстанция ПС-330 «Светлое»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ поразили электроподстанции, работающие на ВПК Украины

ВС РФ поразили электроподстанции, работающие на ВПК Украины

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по ключевым объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, в Днепропетровске поражена электроподстанция ПС-330 «Светлое», снабжавшая энергией местные предприятия ВПК. Также под удар попала электроподстанция ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов, поддерживавшая функционирование оборонно-промышленного сектора страны.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили о поражении ракетного агрегатно-детального «Киевского радиозавода», где осуществлялся выпуск комплектующих для разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Накануне появилось сообщение, что системы противовоздушной обороны Украины в ночь на пятницу, 30 октября, не смогли сбить ни одной баллистической ракеты.