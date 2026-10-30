Ковальчук: ВСУ сбросили взрывчатку на школы и детсады в Брянской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку на территории трёх школ и 17 детских садов в Бежицком районе Брянской области. Об этом в пятницу сообщил в МАХ губернатор Егор Ковальчук.

«Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, движение в районе нескольких улиц перекрыто. На месте работают оперативные службы, ведётся разминирование. Жителей призывают не покидать дома. Ковальчук уточнил, что противник целенаправленно ударил с помощью беспилотников по социальным объектам.

Утром 30 октября в Минобороны РФ сообщили о более 1000 сбитых над регионами России беспилотниках. По данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 1043 украинских БПЛА самолётного типа.