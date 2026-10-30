Системы ПВО уничтожили 1 043 беспилотников ВСУ над регионами России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В течение прошедшей ночи дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 1 043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией регионов Российской Федерации. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, массированная атака БПЛА была успешно отражена подразделениями ПВО.

Напомним, днем ранее, 29 октября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что за сутки российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1425 украинских беспилотников. С начала спецоперации было уничтожено 274 465 дронов. Кроме того, российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили транспортную инфраструктуру, площадки запуска БПЛА, а также пункты размещения ВСУ и наемников в 139 районах.