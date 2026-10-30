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НовостиПолитика30 октября 2026 6:49

Системы ПВО уничтожили 1 043 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь

Массированная атака БПЛА была успешно отражена системами ПВО России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Системы ПВО уничтожили 1 043 беспилотников ВСУ над регионами России

Системы ПВО уничтожили 1 043 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В течение прошедшей ночи дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 1 043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией регионов Российской Федерации. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, массированная атака БПЛА была успешно отражена подразделениями ПВО.

Напомним, днем ранее, 29 октября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что за сутки российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1425 украинских беспилотников. С начала спецоперации было уничтожено 274 465 дронов. Кроме того, российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили транспортную инфраструктуру, площадки запуска БПЛА, а также пункты размещения ВСУ и наемников в 139 районах.