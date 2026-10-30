Губернатор Федорищев: десятки БПЛА уничтожены над Самарской областью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Самарской области силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили десятки беспилотных летательных аппаратов, атаковавших объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, отметив, что эта атака оказалась рекордной по количеству задействованных противником дронов.

«Подлый киевский враг в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру нашего региона и страны запустил рекордное количество дронов», — написал глава области в «Максе».

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб. В настоящее время экстренные службы региона ликвидируют последствия атаки. Власти призвали жителей проявить осторожность, не приближаться к фрагментам сбитых БПЛА и при их обнаружении сразу сообщать по номеру 112.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией российских регионов.