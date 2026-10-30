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НовостиВ мире30 октября 2026 7:34

«Не все можно объяснить физикой»: Вэнс намерен воспользоваться доступом к гостайне ради правды об НЛО

Вице-президент Вэнс заявил о намерении изучить секретные данные об НЛО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вице-президент Вэнс заявил о намерении изучить секретные данные об НЛО

Вице-президент Вэнс заявил о намерении изучить секретные данные об НЛО

Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении использовать свой доступ к засекреченным материалам для изучения информации о неопознанных летающих объектах (НЛО) и сверхъестественных явлениях. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Политик отметил, что является убежденным христианином и допускает существование вещей, которые не поддаются объяснению исключительно законами физики.

«Я верю, что есть хорошие духи, можно называть их ангелами, и я думаю, что есть плохие духи. Я говорил о программе НЛО... Я намерен использовать свой доступ к информации с грифом совершенно секретно, чтобы досконально разобраться в этом», — отметил он, подчеркнув, что «не всё можно объяснить физикой».

Вэнс также уточнил, что по итогам расследования может обнаружить «как хороший ответ, так и ужасный ответ».

Накануне контр-адмирал Военно-морские силы (ВМС) США в отставке Тим Галлодет заявил, что американское правительство более 80 лет скрывает данные о встречах американских военных с неопознанными объектами в океане.