Европу и Канаду рассорил сыр: Страны не могут подписать важный документ Фото: REUTERS.

Споры из-за названий традиционных европейских сыров стали одним из препятствий для полной ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и Канадой. Об этом сообщает портал Rapporteur.

Разногласия возникли вокруг Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA), переговоры по которому завершились более десяти лет назад. Документ предусматривает исключения, позволяющие некоторым канадским производителям продолжать выпускать продукцию под названиями известных европейских сыров.

Так, Кипр выступил против соглашения из-за халлуми, Греция — из-за феты, а Италия — из-за горгонзолы, фонтины, азиаго и пармезана. В частности, итальянские производители опасаются, что использование канадскими компаниями названия «пармезан» ослабит защиту традиционного сыра Parmigiano Reggiano.

Соглашение CETA временно применяется с 2017 года, однако для его полного вступления в силу необходимо одобрение всех государств Евросоюза. По данным издания, девять стран объединения до сих пор не завершили процедуру ратификации. Проблема вновь стала актуальной на фоне саммита ЕС и Канады, который проходит 29-30 октября в Монреале.

Накануне агентство DPA сообщило, что страны Евросоюза отвергли предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена объединения. Из проекта итогового заявления саммита убрали соответствующие формулировки. Кроме того, европейские лидеры смягчили положения о финансовой интеграции и торговых преференциях для канадских товаров. Вместо этого стороны намерены разработать концепцию дальнейшего сближения к следующему саммиту в 2027 году.