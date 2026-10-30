FT: Европа не может найти способ повлиять на переговоры между США и Россией. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOR PRESS

Европейские страны все никак не могут найти способ, чтобы попасть за стол переговоров по Украине. Причем это происходит на фоне разногласий между европейскими лидерами. Об этом сообщает The Financial Times.

Отмечается, что в руках европейцев есть серьезные рычаги: от смягчения санкций и заморозки российских активов на сумму более 200 миллиардов евро до заявки Украины на членство в ЕС. Но Европе с трудом удается преобразовать свой экономический и политический вес в дипломатическое влияние.

Да и о том, как влиять, в Брюсселе договориться также не могут. Наиболее показательной стала негативная реакция европейцев на звонок премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба российскому лидеру Владимиру Путину.

Одни политики уверены, что взаимодействие с Путиным поодиночке и без четкой повестки дня никогда не приносило пользы Европе. Не будет этого и сейчас. Другие считают, что эти звонки «ослабили позиции европейцев и не давали реальных надежд на достижение каких-либо существенных результатов».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никто не намерен приглашать европейцев за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине.