От 13% до 22%: как изменится налог на вклады и дивиденды в России

Госдума одобрила новую шкалу НДФЛ на вклады и дивиденды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Госдума в первом чтении поддержала проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, который, среди прочего, меняет подход к налогообложению пассивных доходов. Информация об этом 29 октября была опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ключевая новация — расширение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на проценты по банковским вкладам, дивиденды и страховые выплаты. С 2027 года налог будут считать от совокупного годового дохода гражданина. Ступени выглядят так: 13% — при доходе до 2,4 млн рублей, 15% — от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн и 22% — свыше 50 млн рублей. Сегодня для этих доходов действует двухступенчатая система — 13% и 15%.

Смысл прогрессивной шкалы в том, что ставка растёт вместе с доходом: чем больше зарабатывает человек, тем большую долю отдаёт государству.

Налоговые поправки в рамках бюджетного проекта Госдума приняла накануне, 29 октября.

Ранее начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев сообщил, что Федеральная налоговая служба тестирует новую скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов среди плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Главная задача алгоритма — отслеживать случаи, когда самозанятые массово и неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог».