Reuters узнал о секретной системе поставок оружия Ирану Фото: REUTERS.

В обход западных санкций Иран использует более пяти тысяч государственных организаций для закупки за рубежом оружия и военного оборудования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование совместно с консалтинговой компанией 240 Analytics.

По информации агентства, с января 2025 года через эту систему в Иран ввезли товары на миллиарды долларов. Также выяснилось, что организации зарегистрированы по одному адресу в Тегеране, где находится военное ведомство страны.

Отмечается, что закупки проводят через посредников, а также зарубежные компании. В 97% изученных случаев товары оплачивали без прямого перевода валюты. Посредники использовали средства на счетах в зарубежных банках, что позволяло уменьшить число международных платежей, которые могли привлечь лишнее внимание.

В расследовании подчеркивается, что сетью пользуются высокопоставленные военные, которые связаны с ракетной и беспилотной программами Ирана.

Ранее сайт KP.RU писал, что военное руководство США готовится к возобновлению операции против Ирана. На этом фоне Пентагон и Белый дом обсудили варианты ударов по исламской республике.