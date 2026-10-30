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НовостиВ мире30 октября 2026 7:50

Европейские производители гробов жалуются на китайских конкурентов: что их не устраивает

Европейские производители гробов пожалуются в ЕС на конкурентов из Китая
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Европейские производители гробов пожалуются в ЕС на конкурентов из Китая

Европейские производители гробов пожалуются в ЕС на конкурентов из Китая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Европейские производители гробов обеспокоены экспансией китайских конкурентов, реализующих продукцию на рынке ЕС по заниженным ценам, и намерены потребовать от Брюсселя проведения антидемпингового расследования. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на инициаторов обращения.

По данным представителей отрасли, за последние пять лет из-за жесткой конкуренции со стороны КНР закрылось около четверти европейских предприятий этого профиля. В ответ ряд компаний сектора объединились в коалицию и уже провели предварительные переговоры с Еврокомиссией, готовя официальную жалобу.

Как заявляют европейские производители, себестоимость изготовления гроба в Китае примерно в три раза ниже, чем в Италии, даже при использовании аналогичной древесины. Представители отрасли объясняют такую разницу господдержкой китайских компаний, экспортными налоговыми льготами, а также более дешевой рабочей силой и сырьем.

Ранее Еврокомиссия обвинила Китай в нечестной конкуренции на рынке электромобилей. Сообщалось, что низкие цены на китайские электрокары создают перекос на рынках ЕС.