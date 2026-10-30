Маск отреагировал на сообщения о взломе Binance словами о нулевом дне

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на взлом криптобиржи Binance. В соцсети X он написал, что «каждый день — это нулевой день».

Термин «нулевой день» означает уязвимость, о которой разработчик не знает или которую ещё не успел исправить, — злоумышленники пользуются ею до выхода обновления. Иными словами, на исправление остаётся «ноль дней».

Прошлой ночью основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил о взломе платформы. По его версии, причиной могла стать компрометация ноутбука инженера-разработчика. При этом Чжао заверил, что средства пользователей в безопасности, а признаков утечки ключей от кошельков нет. Биржа приостановила все операции по вводу и выводу денег. Общий ущерб от взлома оценивается примерно в 6,3 млрд долларов. Руководство Binance пообещало полностью компенсировать возможные потери.