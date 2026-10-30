Россиянина арестовали в Польше за фотографирование поездов и ж/д инфраструктуры Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Гражданина России задержали в Польше за фотографирование поездов и объектов железнодорожной инфраструктуры государства. Об этом сообщает издание RMF24.

Инцидент произошел в городе Свидница, полиция задержала 55-летнего гражданина России. Его подозревают в якобы ведении разведывательной деятельности в интересах иностранного государства. Россиянина задержали в тот момент, когда он фотографировал проходящие поезда и элементы железнодорожной инфраструктуры.

Отмечается, что полученные снимки якобы могли быть использованы во вред национальной безопасности. Кроме того, на его устройстве были обнаружены сотни тысяч файлов аналогичного содержания: различные объекты, в том числе критически важная транспортная инфраструктура.

55-летний мужчина был взят под стражу, ему предъявлены официальные обвинения. Речь идет о деятельности в интересах иностранной разведки, направленной против Польши.

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