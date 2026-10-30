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НовостиПроисшествия30 октября 2026 8:23

В Брянской области при ударе дрона по частному дому погиб 19-летний парень

В результате вражеской атаки на Брянскую область один дом сгорел, еще в одном выбило стекла
Анна АДАМАЙТЕС
В Брянской области при ударе дрона по частному дому погиб 19-летний парень

В Брянской области при ударе дрона по частному дому погиб 19-летний парень

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником частный дом в поселке Навля Брянской области. В результате удара погиб 19-летний молодой человек, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере МАХ.

«В поселке Навля вражеский дрон ударил по частному дому. Случилась трагедия — погиб 19-летний парень. Глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Ковальчук также сообщил, что в результате атаки один частный дом полностью сгорел, а в другом было повреждено остекление. Семье погибшего пообещали оказать необходимую помощь.

Ранее KP.RU писал, что в Брянской области украинские беспилотники атаковали социальные объекты. По словам губернатора Егора Ковальчука, взрывные устройства сбросили на территории трех школ и 17 детских садов в Бежицком районе, после чего там перекрыли движение и начали разминирование.