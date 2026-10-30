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НовостиВ мире30 октября 2026 8:25

Bild: школьный автобус врезался в здание в Германии, есть пострадавшие

Школьный автобус врезался в здание в немецком Бад-Ольдесло
Марк СОКОЛОВ
Bild: школьный автобус врезался в здание в Германии, есть пострадавшие. Фото: elmar gubisch/Shutterstock/Fotodom

Bild: школьный автобус врезался в здание в Германии, есть пострадавшие. Фото: elmar gubisch/Shutterstock/Fotodom

В Германии школьный автобус с примерно 20 детьми врезался в здание, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла около 07:20 утра 30 октября в городе Бад-Ольдесло, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По предварительным данным, автобус по неизвестной причине пересек по диагонали круговой перекресток, после чего протаранил стену здания.

В результате столкновения водитель оказалась заблокирована в поврежденном автобусе. Травмы также получили несколько пассажиров. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики.

«Данные о точном числе пострадавших сейчас предоставить невозможно», — сообщила представитель полиции.

Степень тяжести травм пока неизвестна. Причины аварии устанавливаются. Район происшествия перекрыли для движения транспорта.

Немногим ранее в Испании столкнулись два скоростных пассажирских поезда. Катастрофа произошла 28 октября в провинции Толедо, в результате погибли 69 человек, еще десятки получили ранения. По предварительным данным, перед столкновением произошел сбой автоматической системы управления движением, после чего диспетчеры перешли на ручное управление. В стране объявили трехдневный национальный траур по погибшим.