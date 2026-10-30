Более 1,5 тысячи случаев мышиной лихорадки выявили в России: опасность кроется в осенней листве

SHOT: в пяти регионах РФ зафиксировали более 1,5 тыс. случаев мышиной лихорадки Фото: Олег ЗОЛОТО.

В пяти субъектах РФ зафиксировано 1512 случаев заражения мышиной лихорадкой — опасной инфекцией, способной вызвать тяжелые осложнения и поражение почек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные о заболевших.

Случаи инфицирования отмечены в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, а также в Нижегородской и Саратовской областях. Специалисты отмечают, что с наступлением осени риски заражения возрастают, поскольку грызуны массово перемещаются с полей к жилым домам, дачным участкам и хозяйственным постройкам в поисках тепла.

Основной путь передачи вируса — воздушно-пылевой, когда человек вдыхает частицы высохших выделений грызунов при уборке погребов, сараев или листвы. Заболевание проявляется через несколько недель: температура резко поднимается до 39–40 градусов, возникают сильные боли в голове, мышцах и пояснице. При тяжелом течении инфекция бьет по почкам.

Медики призывают при появлении симптомов сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Для профилактики рекомендуется проводить уборку только в перчатках и респираторах, предварительно увлажняя поверхности дезинфицирующими средствами, чтобы избежать подъема опасной пыли. Вакцины от данного заболевания в России на сегодняшний день нет.

Днем ранее, 29 октября, стало известно о беременной российской туристке, которая заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах после простого укуса комара.