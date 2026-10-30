Российское вино могут начать продавать через «Почту России»: когда решится вопрос

Лут: Госдума может рассмотреть онлайн-продажу вина через «Почту России» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Госдума может рассмотреть законопроект, который предусматривает розничную продажу российского вина через сайт «Почты России». Об этом 30 октября сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Как рассказала журналистам министр, документ планируют включить в повестку пленарного заседания нижней палаты парламента 10 или 11 ноября.

22 октября комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». На первом этапе эксперимента заказывать продукцию через специальный сайт смогут жители Москвы и Московской области.

Между тем, в августе некоторые политики и общественные деятели выступили против легализации дистанционной продажи алкоголя. Участники экспертной дискуссии выразили опасение, что эксперимент с российским вином может стать первым шагом к расширению онлайн-торговли спиртным.