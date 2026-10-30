«Королева марафонов» Блиновская дошла до Верховного суда в надежде на отсрочку наказания

Блиновская обжаловала в Верховном суде отказ в отсрочке наказания Фото: Александр РОГОЗА.

«Королева марафонов» Елена Блиновская обжаловала в Верховном суде отказ в отсрочке от наказания. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Отмечается, что жалоба поступила в суд 26 октября, дата ее рассмотрения пока не назначена.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал защите в передаче жалобы на отказ в отсрочке для рассмотрения в судебном заседании. Это произошло после того, как в конце прошлого года Елена Блиновская попросила отсрочить наказание до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

В августе этого года Блиновская отметила 45-летие в исправительной колонии, где отбывает наказание. Семья постаралась поздравить блогершу в доступном формате, рассказал ее отец Олег Останин.