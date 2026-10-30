ВС России за неделю освободили три населённых пункта Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооружённые силы (ВС) России в течение недели освободили три населённых пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ освободили населённые пункты Общее в Запорожской области, Алисовка в Харьковской и Бариловка в Сумской.

В конце прошлой недели сообщалось также об освобождении ещё 11 населённых пунктов в зоне СВО.

В Минобороны также сообщили, что за прошедшую неделю подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Потери противника в зоне её ответственности составили более 1575 военнослужащих. Помимо живой силы, противник потерял восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.