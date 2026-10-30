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НовостиПолитика30 октября 2026 9:01

Кремль анонсировал дипломатический марафон Путина: президент РФ проведет 9 двусторонних встреч в пятницу

Ушаков: Путин проведет 9 двусторонних встреч с лидерами африканских государств
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ушаков: Путин проведет 9 двусторонних встреч с лидерами африканских государств

Ушаков: Путин проведет 9 двусторонних встреч с лидерами африканских государств

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 октября, проведет девять двусторонних встреч с лидерами африканских государств. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

График двусторонних контактов «на полях» переговоров с представителями африканского континента был выстроен с максимальной плотностью.

Кроме того, Юрий Ушаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном привлечении европейских стран к консультациям по украинскому урегулированию. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев достигли договоренности о возобновлении трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины, тогда как подключение Европы за стол переговоров не планируется.