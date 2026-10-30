Кремль ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Никаких обсуждений по участию европейских переговорщиков в переговорах США, Украины и России не было. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times о том, что США рассматривают Великобританию, Францию и Германию как вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.

«Нет, это (участие европейских переговорщиков в переговорах по Украине - прим. ред.) ни с кем не обсуждалось», — сказал Песков.

Он предположил, что это вопрос мог обсуждаться только в редакции самой газеты.

О готовности Москвы вернуться к трёхстороннему формату Владимир Путин сообщил 21 октября на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам переговоров назвал наиболее вероятной площадкой Абу-Даби, а возможной датой — «десятые числа ноября». Накануне Ушаков сообщил, что основа делегации РФ для переговоров уже сформирована. При этом конкретные фамилии названы не были.