Песков: Путин открыт к контакт со всеми в интересах урегулирования на Украине Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыт к контактам со всеми представителями в интересах выхода на мирную траекторию украинского урегулирования. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирную траекторию урегулирования украинской проблемы», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, если в европейских странах возобладает разум, то количество выходящих на контакт с Россией политиков увеличится. Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства был и будет оставаться открытым для соответствующих контактов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Кремле слышали ремарки главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос.