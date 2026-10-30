Ушаков: в Кремле слышали о готовности Зеленского обсуждать вопрос территорий. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

В Кремле слышали ремарки главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Ранее Ушаков отметил, что в Европе нет единого мнения относительно итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Также помощник президента России предупредил, что если киевский режим предпримет масштабные атаки в День народного единства 4 ноября, это может повлиять на настроение Москвы в вопросе возобновления переговоров по урегулированию конфликта.