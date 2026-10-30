Кто займёт кресло главы ЕЦБ после Лагард: названы главные претенденты

Экс-главы ЦБ Испании и Нидерландов претендуют на пост главы ЕЦБ. Фото: IMAGO/Richie Sanders/www.imago-images.de/Global Look Press

На пост председателя Европейского центрального банка претендуют бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос и экс-руководитель Нидерландского банка Клаас Кнот. Оба считаются главными фаворитами, сообщает Politico.

Как отмечает издание, дискуссия о преемнике Кристин Лагард развернётся на внеочередном саммите ЕС 26–27 ноября. По оценке Politico, кадровое решение по ЕЦБ может оказаться частью более широкого торга вокруг бюджета сообщества.

Кристин Лагард возглавила Европейский центральный банк в ноябре 2019 года, сменив на этом посту Марио Драги. Она была назначена Европейским советом на восьмилетний срок, который должен был истечь 31 октября 2027 года. О своём досрочном уходе Лагард объявила 29 октября. Комментируя отставку главы ЕЦБ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что Лагард выглядит измученной и выразил ей сочувствие.