В Кремле назвали условие для массового возобновления контактов Европы с Россией Фото: REUTERS.

Количество европейских политических деятелей, готовых выходить на прямой диалог с Российской Федерацией, вырастет в случае возобладания здравого смысла в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, возобновление контактов зависит от готовности европейской стороны к прагматичному взаимодействию.

"Если, скажем так, разум все-таки возобладает в Европе, то количество выходящих на контакт увеличится... Но это никоим образом не окажет на данной стадии влияния на процесс трехсторонних переговоров, которые запланированы на ноябрь", - заявил представитель Кремля.

Накануне представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин «открыт для диалога со всеми» и готов к диалогу с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.