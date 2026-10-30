«Сначала выглядело странно, потом все привыкли»: экс-канцлер ФРГ Меркель назвала причину приступов дрожи в 2019 году

Экс-канцлер ФРГ Меркель объяснила приступы дрожи в 2019 году стрессом. Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/GLOBAL LOOR PRESS

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ее приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий в 2019 году, на которые все обратили внимание, могли быть последствиями сильного стресса. Об этом политик рассказала в интервью Magenta TV.

«Внутреннее напряжение, вероятно, было из-за смерти моей матери или из-за того факта, что я знала, что буду уходить (из политики - Прим. Ред.), - в такие моменты тело просто подает сигналы, и по-человечески это очень, очень хорошо», - сказала она.

Меркель предположила, что такая реакция организма произошла из-за того, что она уделила слишком мало времени тому, чтобы пережить утрату. Но из-за большого объема работы паузу на отдых сделать не смогла. Потому и пришлось проводить военные смотры сидя.

«Поначалу это выглядело немного странно, но потом все к этому привыкли», - заключила Меркель.

Ранее немецкие врачи выдвинули несколько версий «трясучки» Ангелы Меркель. Так, среди возможных причин назывались болезнь Паркинсона, обезвоживание, голод, возможность инфекции, а также панические атаки.