2019-07-01T14:52:10+03:00
Наука

Врачи рассказали, в чем причина недомоганий канцлера Германии Ангелы Меркель. И это не обезвоживание

Эксперты прокомментировали случаи, которые произошли с немецким лидером во время публичных появлений, назвав предполагаемый диагноз [видео]
Марина ИВАНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель.Канцлер ФРГ Ангела Меркель.Фото: REUTERS
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Состояние здоровья Ангелы Меркель вновь вызвало озабоченность мирового сообщества. Во второй раз за прошедшие 10 дней канцлеру ФРГ стало плохо во время официального мероприятии. На видео видно, как она пытается справиться с крупной дрожью во всем теле. Ее буквально трясет. В первый раз это случилось на 40-градусной жаре во время официальной встречи с Владимиром Зеленским, во второй - в берлинской резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Канцлер объяснила причину тремора (дрожи) обезвоживанием из-за длительного нахождения на солнце. Ей стало легче только после того, как она выпила 3 стакана воды. Второй случай не был никак прокомментирован. И хотя в Берлине, как и во всей Европе, стоит жаркая погода, в самой резиденции, где проходила встреча с президентом, было прохладно. От предложенного стакана воды фрау Меркель отказалась.

Во время пресс-конференции в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера канцлер Меркель явно чувствовала себя не совсем здоровой. Фото: REUTERS

Во время пресс-конференции в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера канцлер Меркель явно чувствовала себя не совсем здоровой.Фото: REUTERS

Позже, сделав официальное заявление о том, что ее здоровью ничего не угрожает, госпожа канцлер вылетела в Японию на саммит большой двадцатки в Осаке. Немецкие СМИ сообщили, что политика в дороге всегда сопровождает личный доктор...

А если углубиться в историю вопроса, то такой же приступ у канцлера случился в 2017 году в Мехико. А в 2014 году она откладывала интервью на телевидении, внезапно почувствовав слабость и головокружение.

В Германии действуют строгие законы о неприкосновенности личной жизни. И большинство немецких СМИ лишь сообщили о случившемся, но воздержались от каких-либо комментариев. Однако другие издания Евросоюза не были столь деликатными.

Некоторые СМИ предположили, что Меркель страдает от болезни Паркинсона – заболевания, при котором дрожат руки, голова. Однако, как сообщает BBC, ведущий баварский терапевт Якоб Бергер усомнился в этой версии, отметив, что приступы тремора были слишком сильными. Такое не характерно для болезни Паркинсона, при котором дрожание мелкое.

- Будь фрау Меркель моей пациенткой, я бы провел тщательное обследование симптомов до поездки в Японию, - отметил Яков Бергер, предполагая «необходимость срочного обследования».

Большинство специалистов, в том числе британский врач Майк Фитцпатрик отверг версию обезвоживания:

- Подобная дрожь не может развиться из-за обезвоживания. Скорее из-за голода, но не из-за жажды, - отмечает британский доктор.

Известный в Германии врач Кристоф Шпехт, комментировавший в свое время состояние Михаэля Шумахера, заявляет о возможности инфекции у канцлера:

- Такая дрожь может означать активное развитие инфекционной реакции - добавляет специалист.

Однако, другие медицинские эксперты предполагают, что сильная дрожь может иметь эмоциональную природу и даже не исключают панических атак.

Медицинский корреспондент газеты The Times, доктор Марк Портер считает, что причиной состояния госпожи Меркель может быть неврологическое расстройство - «эссенциальный тремор».

- Эссенциальный тремор обычно начинается с рук. Вначале он может быть быстро проходящим, а затем постепенно распространяться на другие части тела, включая голову и даже язык, - отмечает Портер. - Дрожание провоцируют стресс, смущение, злость, страх и голод, а облегчают сон и алкоголь.

Если заглянуть в медицинские справочники, то выяснится, что эссенциальный тремор – это неврологическое расстройство, для которого характерны неконтролируемые приступы дрожи в различных частях тела. Чаще задействованы руки, кисти, голова, голосовые связки, язык, подбородок. Нижние части тела задействованы гораздо реже.

Эссенциальный тремор не угрожает жизни пациента. Большинство страдающих от этого недуга ведут самостоятельный образ жизни. Хотя такие повседневные активности как прием пищи, умывание, написание доставляет им трудности.

Что вызывает эссенциальный тремор?

Настоящая причина эссенциального тремора неизвестна. Ученые считают, что причиной тому может быть аномальная электрическая активность мозга, которая воздействует на таламус - область мозга, которая координирует работу мышц.

В 50 % случаев эссенциальный тремор связывают с генетикой. Ребенок, родившийся у родителей с этим расстройством в половине случаев унаследует гены, ответственные за заболевание. Однако, в некоторых случаях симптомы эссенциального тремора могут вовсе не проявиться. Заболевание чаще дает о себе знать в пожилом возрасте, когда симптомы становятся более выраженными.

Конечно, неконтролируемая дрожь может быть связана не только с эссенциальным тремором.Такой симптом может наблюдаться при опухолях головного мозга, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, слабости после физических упражнений, экстремальном эмоциональном стрессе, в качестве побочного эффекта при приеме некоторых лекарств, нарушениях обмена веществ.

Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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