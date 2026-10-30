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НовостиПолитика30 октября 2026 9:51

Лантратова: Желающие покинуть Алешки размещаются по автобусам

Лантратова отметила, что возможность уехать из Алешек будет предоставлена всем желающим
Марк СОКОЛОВ
Лантратова: Желающие покинуть Алешки размещаются по автобусам

Лантратова: Желающие покинуть Алешки размещаются по автобусам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Алешках Херсонской области жители, желающие покинуть город, начали рассаживаться по автобусам для эвакуации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, среди собравшихся есть люди, которые хотят выехать как на территорию России, так и на Украину.

«Мы находимся в Алешках, вот собираются люди, которые хотят уехать на территорию Российской Федерации, там находятся люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность, поэтому люди постепенно грузятся в автобусы», — рассказала Лантратова на опубликованном видео.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что гуманитарную миссию в Алешках начали готовить еще в мае 2026 года. По словам омбудсмена, организаторы тщательно прорабатывали каждый этап операции, включая подготовку гуманитарного конвоя. Для проведения эвакуации и доставки помощи в районе города был введен режим тишины. Российские и украинские военные договорились временно прекратить боевые действия, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.