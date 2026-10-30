Российский хоккей получил шанс на возвращение: CAS вынес решение по иску к IIHF

Дегтярев: CAS обязал IIHF допустить сборные России к международным турнирам Фото: Иван МАКЕЕВ.

Спортивный арбитражный суд отменил пять решений совета Международной федерации хоккея, препятствовавших участию российских команд в соревнованиях. Согласно постановлению, IIHF должна обеспечить их допуск к соответствующим турнирам в сезоне-2026/27. Об этом 30 октября в своем Телеграм-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По словам министра, суд признал основные требования Федерации хоккея России обоснованными. Решение CAS является окончательным и не подлежит обжалованию. Теперь российской стороне предстоит взаимодействовать с IIHF, чтобы добиться исполнения постановления и организовать возвращение команд на международную арену.

Ранее KP.RU писал, что президент IIHF Люк Тардиф говорил о возможном возвращении российских и белорусских сборных на международные соревнования. При этом он отмечал, что федерация не будет торопиться с таким решением и намерена учитывать вопросы безопасности.