Ушаков: все стремятся к завершению конфликта на Украине, даже европейцы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Все стороны сейчас стремятся к завершению конфликта на Украине, и даже «европейцы задергались». Об этом заявил «Коммерсанту» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Все этого хотят, все к этому [завершению конфликта - прим. ред.] стремятся. <...> Просто сейчас еще как-то, на мой взгляд, европейцы задергались», — сказал Ушаков.

Он отметил, что в Европе появилось напряжение: как минимум у части стран сформировалась иная точка зрения, и они спорят между собой. Отдельно помощник президента указал на позицию США — Вашингтон настроен на возобновление диалога, и Москва поддержала это на переговорах в Петербурге.

О готовности возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной Владимир Путин сообщил 21 октября на встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких обсуждений по участию европейских переговорщиков в переговорах США, Украины и России не было.