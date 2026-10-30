Ушаков: если ЕС посетит Абу-Даби, это не будет считаться участием в переговорах

Ушаков: если ЕС посетят Абу-Даби, это не будет считаться участием в переговорах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Если представители европейских стран посетят Абу-Даби, где пройдут обсуждения по урегулированию украинского конфликта, то это не будет считаться их участием в переговорах по Украине. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, на данный момент все стремятся к завершению конфликта на Украине, даже "европейцы задергались".

При этом как отметил Ушаков, относительно точной даты возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию на данный момент нечего сказать.