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НовостиВ мире30 октября 2026 9:08

Ушаков: по дате трехсторонних переговоров пока сказать нечего

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию
Анастасия СУТОРМИНА
Ушаков: по дате трехсторонних переговоров пока сказать нечего. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Ушаков: по дате трехсторонних переговоров пока сказать нечего. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Относительно точной даты возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока нечего сказать. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Комментируя информацию Financial Times о том, Европа все-таки может получить место за столом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, помощник российской лидера напомнил, что имеется договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров.

Ранее Ушаков сообщил, что в Кремле слышали ремарки главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос.

Также Ушаков отметил, что в Европе нет единого мнения относительно итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Финляндии и премьер-министром Норвегиии.