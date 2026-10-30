Ушаков: по дате трехсторонних переговоров пока сказать нечего. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOR PRESS

Относительно точной даты возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока нечего сказать. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Комментируя информацию Financial Times о том, Европа все-таки может получить место за столом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, помощник российской лидера напомнил, что имеется договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров.

Ранее Ушаков сообщил, что в Кремле слышали ремарки главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос.

Также Ушаков отметил, что в Европе нет единого мнения относительно итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Финляндии и премьер-министром Норвегиии.