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НовостиВ мире30 октября 2026 10:09

Илон Маск сравнил схему взлома биржи Binance с действиями будущего ИИ

Илон Маск заявил, что будущий ИИ сможет зарабатывать криптовалюту для себя
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Илон Маск заявил, что будущий ИИ сможет зарабатывать криптовалюту для себя

Илон Маск заявил, что будущий ИИ сможет зарабатывать криптовалюту для себя

Фото: REUTERS.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск расценил сложную схему атаки на крупнейшую криптовалютную биржу Binance как модель поведения для обучения перспективных систем искусственного интеллекта.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети X, описавшего предполагаемый сценарий действий злоумышленников, позволивший им вывести средства с платформы.

«Агенты суперинтеллекта в какой-то момент будут делать это, чтобы получать валюту для себя, а не для людей», — заявил Илон Маск, предупредив о возможных рисках автономного поведения ИИ в финансовой сфере.

Ранее Илон Маск, комментируя взлом Binance, заявил, что «каждый день — это нулевой день». Термин «нулевой день» используется для описания критической уязвимости, о которой разработчики еще не знают или не успели исправить. Хакеры используют ее до выхода обновления.