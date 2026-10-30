Хакеров из КНДР заподозрили в крупнейшем взломе криптобиржи Binance. Фото: IMAGO/Zoonar.com/rafapress/Global Look Press

Эксперты TRM Labs и Pangolin Intelligence связали масштабную атаку на криптовалютную биржу Binance с северокорейским хакерским подразделением TraderTraitor. Аналитики Chainalysis и независимый криптодетектив ZachXBT с высокой долей уверенности также указывают на след КНДР, включая группировку Lazarus Group.

Ранее группы из КНДР связывали с атаками на сервисы Kelp DAO, Drift и Upbit. Всего за 2025 год они похитили криптовалюту на 2,02 миллиарда долларов.

Инцидент с Binance произошел из-за компрометации ноутбука одного из инженеров компании. После заявления Binance об ущербе в размере около 6,3 млрд долларов рынок криптовалют резко просел: курс Bitcoin снизился до 78,5 тысячи долларов, а Ethereum — до 2,2 тысячи долларов. Объем принудительных ликвидаций позиций достиг 1,5 млрд долларов, затронув преимущественно длинные ставки.

Представители биржи сообщили о заморозке порядка 3 млрд долларов связанных с атакой активов. В компании подчеркнули, что все потери пользователей будут полностью возмещены из специального фонда безопасности SAFU.

Напомним, миллиардер Илон Маск, комментируя взлом Binance, отметил, что «каждый день — это нулевой день». Термин «нулевой день» означает критическую уязвимость, о которой разработчики еще не знают или не успели исправить. Злоумышленники используют ее до выхода обновления.