Минобороны подтвердило гибель сапера ВС РФ при разминировании дороги в Алешки

Минобороны подтвердило гибель военного ВС РФ при разминировании дороги в Алешки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российское оборонное ведомство подтвердило информацию уполномоченного по правам человека в России Яна Лантратовой о гибели военнослужащего ВС РФ при разминировании дороги в Алешки Херсонской области.

«Российский военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком Доплера, срабатывающим при приближении к нему», - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны России отметили, что при разминировании дорог погиб сапер 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии сержант Андрей Ведерников.

Ведомство заявило, что военнослужащий погиб во время разминирования установленного украинским беспилотником взрывного устройства с доплеровским датчиком.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин прокомментировал миссию в Алешках. Как сообщил российский лидер, основной задачей мероприятий является помощь мирным жителям, остающимся в городе.