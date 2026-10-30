Зумеры из западных стран снимают ролики под гимн СССР: чем полюбился им Советский Союз

Spectator: на Западе поколение Z все больше влюбляется в Советский Союз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В западных странах набирает популярность советская эстетика: зумеры интересуются архитектурой СССР, одеждой и элементами повседневной культуры. При этом речь чаще идет не о поддержке коммунистической идеологии, а о моде на визуальный образ ушедшей эпохи. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Школьники снимают ролики под гимн Советского Союза, а видео с заброшенными зданиями советского периода набирают миллионы просмотров. Популярность получают и образы в славянском стиле, а также одежда, напоминающая рабочую форму прошлых десятилетий.

По мнению издания, привлекательность советской эстетики связана с ее узнаваемостью и цельностью. На фоне разнообразия современных западных стилей советские плакаты, здания и предметы быта воспринимаются как части единого культурного образа.

The Spectator также связывает интерес к СССР с поиском смысла и ощущения общности. Молодых людей может привлекать представление об эпохе, когда общество стремилось к большим целям, а будущее казалось масштабным и понятным.

Ранее KP.RU писал, что в соцсетях стали набирать популярность ролики об альтернативном СССР, созданные с помощью искусственного интеллекта. Сначала авторы таких видео идеализировали советский быт, а затем зумеры начали превращать эти сюжеты в пародии.