Кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо призвал навсегда отключить Starlink на Украине. Об этом он написал в соцсети X, комментируя очередную атаку украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру.

В ночь на пятницу Самарская область подверглась атаке Украины. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки беспилотников, нацеленных на объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что по количеству задействованных противником БПЛА атака стала рекордной.

Филиппо утверждает, что Киев этим ударом прервал паузу и бросил вызов президенту США Дональду Трампу.

«Starlink должен быть навсегда отключен в Украине! Евроястребы только что активировали своего кровавого марионеточного Зеленского, чтобы саботировать мир!», — написал Филиппо.

Ранее немецкое издание Junge Welt опубликовало материал, в котором утверждалось, что оборона Украины окажется в кризисном положении и рухнет, если страна потеряет доступ к спутниковой системе Starlink.