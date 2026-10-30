Binance покроет потери от взлома за счет личных средств и резервного фонда. Фото: IMAGO/Zoonar.com/rafapress/Global Look Press

Криптовалютная биржа Binance пообещала полностью покрыть потери от хакерской атаки за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

В настоящее время Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы. По предварительным оценкам биржи, инцидент затронул активы на сумму около 6,3 миллиарда долларов.

«Binance покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности», — заверил представитель криптобиржи.

По его словам, совместно с партнерами компании уже удалось заморозить активы примерно на 3 миллиарда долларов. К расследованию также подключились правоохранительные органы и специалисты по анализу блокчейна, которые занимаются отслеживанием и возвратом похищенных средств.

Фонд SAFU был создан Binance в июле 2018 года для защиты пользовательских средств в чрезвычайных ситуациях. Изначально биржа направляла в него 10% доходов от торговых комиссий.

Ранее криптобиржа Grinex сообщила о масштабной хакерской атаке, в результате которой были похищены средства пользователей на сумму более миллиарда рублей. Представители компании заявили, что за нападением могли стоять зарубежные спецслужбы. После инцидента работа платформы была временно приостановлена. Биржа передала информацию о произошедшем правоохранительным органам и инициировала процедуру возбуждения уголовного дела.

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