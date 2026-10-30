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НовостиПолитика30 октября 2026 10:57

В Кремле выразили сожаление в связи с гибелью людей при разминировании в Алешках

Люди погибли при подготовке безопасного проезда гуманитарной миссии в Алешках
Анна АДАМАЙТЕС
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Гибель двух человек во время разминирования в Алешках Херсонской области вызвала сожаление в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее.

«Узнали, что два человека погибли при разминировании в ходе гуманитарной операции. Это, конечно, вызывает сожаление», — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что среди погибших был сапер. Они участвовали в расчистке маршрутов, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарной миссии в городе Алешки. Статус второго человека омбудсмен не раскрыла.

Для проведения гуманитарной операции в Алешках был введен режим прекращения огня. Он начал действовать 27 октября и должен был обеспечить безопасный проезд гуманитарного транспорта и эвакуацию желающих покинуть город.